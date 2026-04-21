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Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica

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“Avere la possibilità di rivolgersi a molteplici canali diversi per accedere a programmi di attività fisica adattata, l’Exercise Oncology, è molto importante. Questo perché i pazienti e i familiari sono molto diversi tra loro: alcuni possono avere difficoltà ad accedere a luoghi fisici in cui svolgere attività fisica e preferire poterlo fare a casa. Avere delle piattaforme online può quindi essere molto importante: può anche non essere il canale esclusivo, ma sicuramente fornisce una prima possibilità di avvicinamento all’esercizio”. Così, Fotios Loupakis, oncologo, ricercatore, libero professionista e presidente Associazione Kiss, all’incontro con la stampa ‘Il movimento come cura: l’attività fisica nel percorso oncologico’, svoltosi a Milano e promosso da Amgen, nel corso del quale è stata presentata la piattaforma online Be Active Lab, pesata per diffondere una maggiore consapevolezza sul valore dell’attività fisica in oncologia.

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