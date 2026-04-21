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Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’

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“Lo studio Challenge sul tumore al colon ha evidenziato che le persone con questa neoplasia che hanno fatto tre anni di allenamento continuativo, adattato alle singole caratteristiche individuali, hanno migliorato la propria aspettativa di vita rispetto a coloro che non erano coinvolti in un programma di allenamento adattato”. Lo ha detto Francesca Lanfranconi, medico dello sport, presidente Associazione medico sportiva di Lecco, ricercatrice in fisiologia dell’uomo, all’incontro con la stampa ‘Il movimento come cura: l’attività fisica nel percorso oncologico’, promosso a Milano da Amgen, nel corso del quale è stata presentata la piattaforma online Be Active Lab, pesata per diffondere una maggiore consapevolezza sul valore dell’attività fisica in oncologia.

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