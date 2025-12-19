Povertà energetica ai massimi storici: nel 2024 coinvolte 2,4 milioni di famiglie in Italia

Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha raggiunto il massimo storico, coinvolgendo 2,4 milioni di famiglie, pari al 9,1% del totale, secondo i nuovi dati Oipe – Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica. L’aumento rispetto al 2023 è lieve, ma il fenomeno mostra forti differenze territoriali. Cresce nelle Isole e nel Nord-Ovest, mentre diminuisce nel Sud. La regione più colpita è la Puglia, con un’incidenza del 18,1%. I dati sono stati presentati a Milano durante un seminario promosso da Oipe e Fondazione Banco dell’energia presso Arera a Milano.