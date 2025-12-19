Video

Povertà energetica ai massimi storici: nel 2024 coinvolte 2,4 milioni di famiglie in Italia

by Adnkronos
Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha raggiunto il massimo storico, coinvolgendo 2,4 milioni di famiglie, pari al 9,1% del totale, secondo i nuovi dati Oipe – Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica. L’aumento rispetto al 2023 è lieve, ma il fenomeno mostra forti differenze territoriali. Cresce nelle Isole e nel Nord-Ovest, mentre diminuisce nel Sud. La regione più colpita è la Puglia, con un’incidenza del 18,1%. I dati sono stati presentati a Milano durante un seminario promosso da Oipe e Fondazione Banco dell’energia presso Arera a Milano.

