Università: Vadalà (Ucbm), ‘ricerca traslazionale e nuove terapie per il mal di schiena’

“Insegniamo ai nostri specializzandi a fare ricerca per sviluppare un pensiero critico e valutare le terapie realmente efficaci”. Così Gianluca Vadalà, fondatore Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Università Campus Bio-Medico di Roma, partecipando al primo convegno annuale del team di ricerca scientifica in ortopedia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, ha illustrato l’approccio di “ricerca traslazionale” che ha portato “dagli studi di base agli studi clinici randomizzati sulle terapie avanzate” come quelle che utilizzano le “cellule staminali, per curare il mal di schiena”.

