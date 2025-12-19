News

Ballando, Delogu ‘esausta’ prima della finale: “Stiamo provando a sopravvivere”

Andrea Delogu ‘a terra’ prima della finale di Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva, in coppia con Nikita Perotti, si prepara al gran finale: l’ultima esibizione che potrebbe portarla alla vittoria. Oggi è infatti l’ultimo giorno di prove per tutte le coppie rimaste in gara.  

In un video condiviso su Instagram, il maestro di ballo riprende Delogu sdraiata a terra dalla stanchezza, dopo appena pochi minuti di allenamento: “Andrea prima di iniziare mi ha detto ‘siamo all’ultimo giorno e dobbiamo provare tutto il giorno, dobbiamo spaccarci’. Volete vedere le sue condizioni dopo venti minuti di prove finali? Sdraiata a terra” scherza Perotti.  

 

“Sono pronta”, dice Delogu, devastata, mentre nella didascalia scrive: “Ci stiamo provando a sopravvivere fino a sabato. Lo giuro”. E tra i commenti c’è chi le ricorda che ha affrontato una puntata con 39 di febbre: “Dopo quello, ormai puoi fare tutto”, ha scritto qualcuno.  

