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Pignata, Bayer: “Agricoltura Rigenerativa, scelta verso il futuro”

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L’agricoltura rigenerativa rappresenta per Bayer un passo oltre la sostenibilità: non solo produrre di più con meno impatto, ma aumentare produttività e redditività rigenerando al tempo stesso le risorse naturali. Questo modello, infatti, mira a migliorare salute del suolo, biodiversità, resilienza climatica, conservazione delle risorse idriche e benessere socio-economico di agricoltori e comunità. In Italia Bayer ha avviato il progetto “Rigenerare per crescere”, un percorso di viticoltura rigenerativa sviluppato con aziende e partner della filiera. L’iniziativa integra pratiche agronomiche, soluzioni innovative per la protezione della coltura, strumenti digitali di supporto alle decisioni e monitoraggio della biodiversità per rafforzare la sostenibilità dei vigneti. L’obiettivo è rendere questo approccio concreto e replicabile su scala sempre più ampia.

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