Panzera (Aidp): “Previdenza complementare pilastro del welfare”

“Per gli Hr le sfide in tema di previdenza complementare sono sicuramente legate all’informazione e alla formazione. Dobbiamo essere in grado di portare nelle aziende questo tipo di cultura da estendere a tutte le persone. La sfida della previdenza complementare diventa un pilastro fondamentale del nostro welfare: non più una scelta possibile, ma una scelta necessaria”. Lo ha detto Elena Panzera, vicepresidente nazionale di Aidp – Associazione italiana per la direzione del personale, partecipando all’incontro con la stampa, organizzato a Palazzo San Macuto a Roma, promosso dall’onorevole Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati.