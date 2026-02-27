Video

D’Ecclesia (Ivass): “Investire in formazione per integrare previdenza complementare”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La previdenza complementare rappresenta una necessaria integrazione al sistema previdenziale attuale, un ambito su cui è fondamentale investire molto. Tuttavia, affinché questo strumento venga effettivamente sviluppato e utilizzato all’interno delle aziende, è indispensabile che sia i responsabili delle risorse umane, sia i dipendenti ricevano una formazione adeguata”. Sono le parole di Rita D’Ecclesia, consigliera Ivass –  Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, intervenendo oggi all’incontro con la stampa promosso dall’onorevole Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, organizzato a Palazzo San Macuto a Roma, ‘Il futuro della previdenza complementare è oggi: il ruolo strategico delle imprese’.

Potrebbe interessarti

Ucraina, l’Ue a mani vuote e Trump gira...

Coop presenta a Milano l’agenda 2026 per la...

Previdenza, Loeser (Arca Fondi Sgr): “Da Legge di...

Welfare, Cassano (Fastweb+Vodafone): “Responsabili della trasformazione digitale del...

Panzera (Aidp): “Previdenza complementare pilastro del welfare”

Digitale: Ruotolo (Pd), “Minori a rischio, piattaforme si...

Biometano dagli scarti agricoli, una risorsa per la...

Mosca blocca Telegram. 55 soldati ghanesi uccisi tra...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 27 febbraio 2026

Rassegna stampa estera del 27 febbraio 2026