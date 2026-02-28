Cultura

Audizioni Premio Mia Martini

Iniziano oggi 28 Febbraio le audizioni Mia Martini

by Anna Rubino
Audizioni del Premio Mia Martini il 28 marzo  ore 16.00 presso la FREESOUND SCHOOL di Salerno.
Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi per giovani interpreti e talenti della musica italiana: sabato 28 marzo, a partire dalle ore 16.00, la FREESOUND SCHOOL di Salerno, Via Pio XI n. 35, ospiterà le audizioni ufficiali del Premio Mia Martini.
Istituito nel 1995 a Bagnara Calabra, città natale dell’indimenticabile Mia Martini, il Premio nasce per volontà del regista Nino Romeo, con l’obiettivo di ricordare l’amica scomparsa e di valorizzare nuovi talenti della musica italiana.
In oltre trent’anni di attività, il Premio Mia Martini si è affermato come una delle manifestazioni artistico-culturali più prestigiose d’Europa, diventando un punto di riferimento per interpreti, autori e professionisti del settore musicale.
Le audizioni rappresentano un’importante occasione per cantanti e artisti emergenti che desiderano mettersi in gioco davanti a una commissione qualificata, in un contesto che negli anni ha lanciato e sostenuto numerosi talenti. Partecipare significa entrare a far parte di una storia fatta di passione, qualità artistica e profondo rispetto per la grande tradizione della musica italiana.
L’appuntamento del 28 marzo a Salerno si preannuncia come un momento di grande musica e condivisione, aperto a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica nel segno dell’arte e dell’emozione.
L’iscrizione è gratuita per l’audizione e deve essere effettuata o tramite email indicata: [email protected] o tramite whatsapp al numero 3495423365,rilasciando nome, cognome, dati anagrafici e brano entro il 20 marzo 2026. Le iscrizioni saranno a numero chiuso.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa [email protected] M° Serena Della Monica FREESOUNDSCHOOL 3495423365 .
Per tutte le altre informazioni www.freesoundschool.it

La musica continua. La voce dei nuovi talenti è pronta a farsi sentire.

REGOLAMENTO UFFICIALE
Premio Mia Martini 2026
L’Associazione Cultura e Spettacolo, nell’ambito del Premio Mia Martini, indice il concorso “Premio Mia Martini 2026”, che si concluderà in Calabria, regione natale dell’indimenticabile Mia Martini, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura del canto e della musica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di incontrare operatori artistici, culturali e professionali del settore.
______
ART. 1 – CATEGORIE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al Premio Mia Martini 2026 (Italia/Estero) possono partecipare cantanti solisti e gruppi musicali, suddivisi nelle seguenti categorie:
🔹 Una Voce per Mimì
Partecipanti di età compresa tra i 4 e i 12 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2026).
🔹 Nuove Proposte
Partecipanti di età compresa tra i 13 e i 35 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2026).
🔹 Evergreen
Partecipanti dai 36 anni in su (compiuti entro il 31 dicembre 2026).
Per i minorenni è obbligatoria l’autorizzazione firmata da un genitore o tutore, accompagnata da copia di un documento d’identità valido.
______
ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
______
Audizioni dal Vivo
Modalità di esibizione:
• Brano a scelta (cover o inedito)
• Base musicale oppure accompagnamento con pianoforte o chitarra
• Esibizione rigorosamente dal vivo
I partecipanti dovranno esibirsi dal vivo con una base musicale. Il brano è a discrezione del candidato. La commissione artistica, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà i partecipanti meritevoli per la fase successiva.
Il Premio Mia Martini 2026 rappresenta un’importante occasione di crescita artistica e professionale, nel segno della grande tradizione musicale italiana e nel ricordo di una delle voci più intense ed emozionanti della nostra storia.

