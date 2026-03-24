Zeekr, arriva in Italia il brand premium di Geely, hi-tech e 100% elettrico

(Adnkronos) – Dopo lo sbarco nel 2025 con Geely, Jameel Motors Italia porta sul nostro mercato anche Zeekr, un brand premium che arriva con due Suv, l’urban compact X (longo 4,43 metri) e il più grande 7X (4,78 m), cui si affiancherà presto lo shooting brake di lusso da 5 metri, lo 001 e la sportiva 7GT. Una gamma 100% elettrica – ma con la possibilità di offrire anche versioni plug-in in futuro – che, sottolinea all’Adnkronos Marco Santucci, consigliere delegato di Jameel Motors Italia, “è sicuramente affine ai gusti europei per design, tecnologia all’avanguardia, prezzo accessibile. Penso che i suoi modelli possano essere ‘Tesla-killer’ dal momento che offrono quello che definiamo un ‘lusso contemporaneo’, cioè che guarda a un segmento più alto, con un cliente sofisticato che cerca un prodotto più performante”. Il nuovo marchio offre – spiega Santucci – “alta tecnologia, design più europeo – visto che sono disegnati e sviluppati in Svezia a Goteborg – ma sempre un prezzo accessibile, con soluzioni superiori e una ricerca di materiali a livello artigianale molto simile a quella dei marchi europei premium”.

“Zeekr – sottolinea – può contare sulla rete che abbiamo creato con Geely e che è già capillare con più di 50 operatori di vendita e assistenza sul territorio: entro giugno arriveremo a quota 70 e puntiamo a crescere fino a circa 100 punti”. Santucci riconosce come “i dati Acea appena usciti” con una netta crescita delle vendite di Bev “rafforzano la nostra determinazione nel crescere anche in Italia, che resta un mercato leggermente indietro sull’adozione dei New Energy Vehicles”: per vincere questa battaglia di sensibilità – osserva – “i modelli Zeekr come la 7X offrono una piattaforma a 800V per recuperare più di 300 km di autonomia in poco più di 10 minuti. Ma vorrei sottolineare che anche quelli a 400V, come la X, permettono ricariche da 10 a 80% estremamente veloci, allontanando l’ansia da ricarica”.

Presentando i modelli è stata posta grande enfasi anche sulle caratteristiche di sicurezza oltre che sulla competitività dell’offerta: “Zeekr arriva con motorizzazioni solo elettriche e un vantaggio di listino che si può stimare intorno al 30% con un livello superiore di dotazione e di prestazioni: le nostre vetture hanno di serie caratteristiche che negli altri costruttori sono in lunghe liste di optional”. Gli ordini per i modelli del nuovo brand del gruppo Geely sono già aperti e ad aprile inizieranno le prime consegne con prezzi che per la X partono da 39 mila euro mentre per la 7X partono da poco più di 54 mila euro.

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