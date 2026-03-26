Immobiliare, Gigio (Coldwell Banker Italy): “Modello di business basato su agenzie di proprietà e

“Anche in Italia stiamo introducendo un modello di business con cui facciamo aperture sia con agenzie dirette di proprietà, permettendoci di essere molto attenti al mercato e di provare in prima persona tutti i nuovi strumenti, trasferendo così un knowhow ben preciso agli imprenditori che decidono di affiliarsi a noi, sia con partnership societarie, per sviluppare bene i territori”. A dirlo Roberto Gigio, Presidente e Ceo di Coldwell Banker Italy, in occasione dell’edizione 2026 dei Real Estate Awards, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore immobiliare, organizzato a Milano.