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Immobiliare, Gigio (Coldwell Banker Italy): “Modello di business basato su agenzie di proprietà e

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“Anche in Italia stiamo introducendo un modello di business con cui facciamo aperture sia con agenzie dirette di proprietà, permettendoci di essere molto attenti al mercato e di provare in prima persona tutti i nuovi strumenti, trasferendo così un knowhow ben preciso agli imprenditori che decidono di affiliarsi a noi, sia con partnership societarie, per sviluppare bene i territori”. A dirlo Roberto Gigio, Presidente e Ceo di Coldwell Banker Italy, in occasione dell’edizione 2026 dei Real Estate Awards, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore immobiliare, organizzato a Milano.

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