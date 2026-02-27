Video

Welfare, Cassano (Fastweb+Vodafone): "Responsabili della trasformazione digitale del Paese e delle

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Questa è una giornata molto importante perché affronta il tema della sostenibilità anche relativa al mercato del lavoro in Italia. Fastweb+Vodafone è una delle principali infrastrutture tecnologiche del Paese e in quanto tale sente una responsabilità che va oltre quella della connettività: non lasciare indietro nessuno, sia per quanto concerne la trasformazione digitale del Paese, sia per quanto riguarda le vite delle nostre persone, perché i due temi si intrecciano molto”. E’ quanto afferma da Silvia Cassano, Chief People Officer di Fastweb+Vodafone, all’incontro con la stampa promosso dall’onorevole Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, organizzato a Palazzo San Macuto a Roma, ‘Il futuro della previdenza complementare è oggi: il ruolo strategico delle imprese’.

