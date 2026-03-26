Kings League Italia, che cos’è e come funziona il torneo ideato da Piqué

(Adnkronos) – La Kings League rappresenta il punto di rottura definitivo tra il calcio classico e le nuove forme di intrattenimento digitale, un esperimento nato in Spagna dalla collaborazione tra l’ex difensore Gerard Piqué e lo streamer Ibai Llanos. Giunto alla sua seconda stagione italiana nel marzo 2026, il format si distanzia radicalmente dalle competizioni UEFA o FIFA per abbracciare una struttura da videogioco reale. Si gioca sette contro sette in due tempi da venti minuti, ma la vera forza del progetto risiede nella sua capacità di rendere lo spettatore partecipe di una narrazione dinamica, dove l’agonismo degli ex professionisti si mescola alla popolarità dei creatori di contenuti. Trasmesso regolarmente in streaming, il torneo ha saputo catalizzare l’attenzione di una community che non cerca solo il risultato sportivo, ma uno spettacolo imprevedibile e frenetico.

Il funzionamento della competizione poggia su un regolamento volutamente eccentrico, pensato per azzerare i tempi morti e massimizzare la tensione. Ogni partita inizia con un countdown e una corsa verso il pallone posizionato a centrocampo, mentre le “Secret Weapons” pescate dagli allenatori prima del match introducono variabili tattiche come il gol doppio, le sospensioni temporanee degli avversari o i calci di rigore istantanei. Due sono i momenti cruciali che definiscono l’identità della Kings League: al diciottesimo minuto il lancio di un dado fisico dagli spalti determina quanti giocatori resteranno in campo fino all’intervallo, trasformando spesso la sfida in un duello uno contro uno; al trentottesimo, invece, entrano in vigore le regole finali che premiano l’attacco, come il valore raddoppiato di ogni rete o il golden goal immediato in caso di pareggio. Persino i presidenti delle squadre, figure che spaziano da celebrità del web a icone della musica, hanno la possibilità di influenzare il risultato scendendo sul dischetto per calciare il rigore presidenziale.

Attualmente, nel pieno dello Split 2 della stagione 2026, la Kings League Italia vede una classifica dominata dagli Underdogs, capaci di mantenere un ritmo impressionante che li pone come principali candidati alla Final Four di maggio. La competizione è diventata ancora più stratificata grazie all’introduzione del Kings League Fantasy globale, che permette ai tifosi di gestire virtualmente i campioni del torneo, e alla costante partecipazione di wild card di alto profilo che nobilitano le rose di club come Stallions e Zebras. Con la prospettiva della Kings World Cup all’orizzonte, il torneo non è più considerato una semplice curiosità per appassionati di social media, ma un ecosistema sportivo solido che ha saputo imporre nuove regole d’ingaggio nel mercato dei diritti televisivi e dello streaming internazionale.

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