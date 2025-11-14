Video

Melloni (Fipe Bologna): “Un momento felice grazie alle scelte del passato. Ora dobbiamo rafforzare

by Adnkronos
“La ristorazione bolognese sta vivendo un momento particolarmente felice, frutto delle scelte compiute negli anni scorsi”, afferma Roberto Melloni, presidente di Fipe Bologna, intervenendo all’evento “SquisITA – L’Italia in un boccone”. “Si è puntato sulla cucina del territorio, sui piatti della tradizione e su un rapporto solido con i produttori locali: tre pilastri che oggi stanno mostrando tutta la loro forza”. Secondo Melloni, è però necessario un nuovo passo avanti: “Dobbiamo implementare questo legame, renderlo ancora più forte. In Emilia-Romagna ci sono eccellenze che meritano di essere ulteriormente valorizzate”. “L’attenzione al prodotto del territorio e la volontà di continuare a lavorare con chi lo produce sono elementi centrali nella cucina bolognese di oggi. È questa la nostra identità e il nostro vero punto di forza”, conclude.

