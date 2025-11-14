“SquisITA, METRO Italia punta sulle eccellenze dell’Emilia-Romagna”

A Castel Maggiore confronto tra produttori, istituzioni e ristoratori: qualità, tradizione e filiera corta al centro del dibattito. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post L’inferno russo su Kiev, 18 missili e 430 droni. Bombe sul mercato a Odessa next post Melloni (Fipe Bologna): “Un momento felice grazie alle scelte del passato. Ora dobbiamo rafforzare Potrebbe interessarti Chef Poggi: “La cucina tradizionale è memoria, valore e... 14 Novembre 2025 Melloni (Fipe Bologna): “Un momento felice grazie alle... 14 Novembre 2025 L’inferno russo su Kiev, 18 missili e 430... 14 Novembre 2025 Lavoro: Ballarè ( Manageritalia) “ricostruire la fiducia è... 14 Novembre 2025 Vanzulli (Metro): “SquisITA Bologna è un momento di... 14 Novembre 2025 Lavoro: Manfredi: “I Comuni come aziende moderne: servono... 14 Novembre 2025 Portici, “Baby Screen” porta la prevenzione nelle famiglie 14 Novembre 2025 Bergolo, il borgo che coltiva futuro e sostenibilità 14 Novembre 2025 Vimodrone, “Luoghi Comuni” per costruire il futuro dei... 14 Novembre 2025 Salute e benessere come priorità sociale 14 Novembre 2025