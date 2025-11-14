Chef Poggi: “La cucina tradizionale è memoria, valore e rapporto autentico con il territorio”

“I prodotti locali per me da sempre sono identità”, afferma Massimiliano Poggi, Chef-Patron del ristorante Serra Sole, intervenuto durante l’evento “SquisITA – L’Italia in un boccone”. “Fino all’anno scorso mi definivo un cuoco creativo, un interprete della cucina di campagna con tecniche innovative. Da un anno invece ho intrapreso un percorso profondo di ricerca tra i fornitori, coincidente con una nuova filosofia: recuperare la cultura gastronomica tradizionale”. Poggi sottolinea come “i valori del cibo, le modalità di allevamento e il rapporto diretto con il produttore siano parte integrante di questo percorso. Sto studiando la cucina tradizionale, ma la mia storia mi porterà inevitabilmente a reinterpretarla”. Lo chef ricorda anche il cambiamento culturale necessario nel rapporto con la materia prima: “Ho iniziato a cucinare negli anni Ottanta, in ristoranti stellati dove dominava la logica dello scarto: si usava solo ‘il meglio del meglio’. Ma la nostra cultura è diversa: il cibo è valore, l’avanzo è valore, persino lo scarto è valore”.