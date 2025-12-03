Infanzia: Tesauro (Save the children), ‘premio valorizza ricerche dedicate a infanzia e adolescenza’

“Il dato è per noi un elemento talmente importante che abbiamo deciso di creare un polo di ricerca al nostro interno, dandogli un certo grado di autonomia. Ci è sembrato quindi un passo positivo e naturale istituire anche un Premio alla ricerca, con cui dare risalto alle migliori ricerche nazionali e internazionali dedicate all’infanzia e all’adolescenza”. Sono le parole di Claudio Tesauro, presidente di Save the children Italia, intervenendo a Milano alla cerimonia di consegna del Premio Save the children per la ricerca 2025, l’iniziativa – alla sua prima edizione – con cui l’ong crea un ponte tra mondo della ricerca scientifica e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.