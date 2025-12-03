Video

Infanzia: Ajello, ‘importante coinvolgere ricercatori su temi sociali rilevanti’

by Adnkronos
“Le ricerche presentate alla prima edizione del premio sono quasi oggetto di tesi di dottorato e questo è un aspetto molto importante perché è fondamentale coinvolgere i giovani ricercatori su temi molto complessi e altrettanto rilevanti”, come quelli del sociale e dell’infanzia. “Si tratta di un qualcosa che l’università spesso non fa, quindi il ponte promosso da Save the children tra ricerca e diritti dell’infanzia è importante”. Così Anna Maria Ajello, presidente Giuria Premio Save the children per la ricerca, intervenendo a Milano alla cerimonia di consegna del Premio Save the children per la ricerca 2025.

