Infanzia: Milano (Save the children), ‘premio simbolo di alleanza tra comunità educante e

“Pensiamo che il premio possa simboleggiare un’alleanza tra la comunità educante che è sul campo, al fianco dei bambini e delle bambine, e la comunità scientifica, perché c’è bisogno della scienza e della conoscenza per interpretare i grandi cambiamenti che attraversano il mondo dell’infanzia. Dobbiamo quindi lavorare insieme”. Lo afferma Raffaella Milano, direttrice ricerca di Save the children Italia, intervenendo a Milano alla cerimonia di consegna del Premio Save the children per la ricerca 2025, l’iniziativa – alla sua prima edizione – con cui l’ong crea un ponte tra mondo della ricerca scientifica e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.