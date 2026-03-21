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Imprese: Marangoni (Althesys), ‘29 mld in 40 anni, questo il valore condiviso di McDonald’s in

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“Lo studio sui 40 anni di McDonald’s analizza il valore condiviso creato dall’azienda da quando è arrivata in Italia. Il valore condiviso esprime la capacità di un’impresa di creare benessere, ricchezza, ricadute sull’intero sistema economico. Quello generato da McDonald’s si attesta a 29 miliardi in questo periodo. Questo valore è il risultato di una presenza importante nella catena di fornitura”. Lo ha detto Alessandro Marangoni, amministratore delegato Althesys, partecipando a Roma all’evento con cui McDonald’s ha dato inizio ai festeggiamenti per i suoi 40 anni in Italia. Il 20 marzo del 1986, in Piazza di Spagna, veniva infatti inaugurato il primo punto vendita italiano. Nello stesso ristorante ha preso oggi il via il palinsesto di iniziative pensate per l’anniversario.

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