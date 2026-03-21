Imprese: Ciccarelli (McDonald’s Italia), ‘ampio palinsesto di iniziative per celebrare i 40 anni in

“Questo è un anno molto importante perché celebriamo i 40 anni di McDonald’s in Italia. Il 20 marzo 1986 apriva le porte il nostro ristorante di Piazza di Spagna, il primo di 800 a marchio McDonald’s che oggi, 2026, popolano l’Italia. Per l’occasione abbiamo pensato ad un palinsesto di iniziative, che partono dalla grande festa corale di oggi, a cui partecipano tutti i nostri dipendenti, licenziatari, partner, fornitori e la nostra Fondazione”. Lo spiega Delia Ciccarelli, responsabile comunicazione McDonald’s Italia, in occasione del via alle celebrazioni con cui l’azienda festeggia i 40 anni dal suo arrivo in Italia.