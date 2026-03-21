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Imprese: Aurigemma (regione Lazio), ‘McDonald’s ha saputo coniugare prodotti italiani con sapori

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“Si tratta di un punto di riferimento importante, che ha saputo coniugare gusti e tradizioni di tanti Paesi con i prodotti italiani, portando questi ultimi” ad essere ancor meglio conosciuti, aiutando le filiere del territorio “a svilupparsi e diventando anche un volano occupazionale per le nostre imprese”. Così Antonello Aurigemma, Presidente Consiglio regionale del Lazio, in occasione del via alle celebrazioni con cui McDonald’s festeggia i 40 anni dal suo arrivo in Italia. Era infatti il 20 marzo del 1986 quando, in Piazza di Spagna a Roma, veniva inaugurato il primo punto vendita italiano. Qui si è svolta la prima tappa del palinsesto di iniziative pensate per l’anniversario.

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