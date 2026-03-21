Imprese: Favaro (McDonald’s Italia), ‘In 40 anni tanta innovazione e stretto legame con

“Abbiamo portato molta innovazione in questi quarant’anni dal nostro arrivo in Italia, così come anche il poter mangiare con le mani e poter prendersi un tempo comodo con tutta la famiglia. Abbiamo adattato la nostra offerta ai gusti degli italiani e, ormai, siamo un sistema che si basa fortemente sulla filiera agroalimentare italiana, di cui fa parte la maggioranza dei nostri fornitori”. Lo ha detto Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia, partecipando a Roma all’evento con cui hanno preso il via le celebrazioni per i 40 anni dall’arrivo dell’azienda in Italia. Il 20 marzo del 1986, in Piazza di Spagna a Roma, apriva al pubblico, con ben 4000 visite lo stesso giorno, il primo punto vendita italiano di McDonald’s. Qui si è svolta la prima tappa del palinsesto di iniziative pensate per l’anniversario.