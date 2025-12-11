Hiv: ViiV Healtcare lancia RHIVolution e premia progetti innovativi nella gestione e contrasto

Con l’intento di mettere a disposizione degli ecosistemi regionali risorse e competenze per ridurre lo stigma, migliorare l’aderenza e tradurre l’innovazione in risultati tangibili per la salute delle persone, RHIVolution, la nuova piattaforma di ViiV Healthcare è stata presentata ufficialmente nel corso del Rhivolution day, a Verona. Durante l’incontro sono stati, altresì, consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per sostenere le iniziative innovative suggerite da istituzioni o associazioni pazienti nell’ambito del contrasto all’Hiv.