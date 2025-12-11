Video

Rotocalco n° 49 del 10 dicembre 2025

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Infanzia: Save the children consegna a Milano il suo primo Premio per la ricerca La Fiamma Olimpica a Palazzo Mattei: Eni celebra viaggio verso Milano Cortina 2026 La Fiamma Olimpica illumina lo Stadio dei Marmi durante il COCA-COLA MUSIC FEST Building the Change, a Milano l’innovazione diventa collaborazione concreta con @Mind Ambiente, si chiude il meeting finale di RETURN: tre giorni dedicati alla scienza del rischio Entain Italia, sport e inclusione al centro del CSR Award 2025: premiati progetti in tutta Italia Cybersicurezza, presentato il programma “Cyberbridge” di cooperazione con paesi africani Disabilità: Museo per tutti garantisce l’accesso alla bellezza e alla cultura Premio Tg Poste 2025: vince la giornalista romana Bianca Michelangeli Cultura: premiati in Campidoglio i vincitori della XIII edizione di ‘Salva la tua lingua locale’ Il calendario Lavazza 2026 racconta l’italianità attraverso gli scatti di Alex Webb Arte: a Milano la mostra ‘Oltreplastica’ all’Adi Design Museum Pro Vita lancia l’appello all’Ue: vietare le pratiche di conversione, vittime tra i giovani. Meritocrazia Italia incontra a Roma le principali associazioni del territorio

