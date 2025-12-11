Imprese: Folladori (Sisal), ‘innovazione sia comportamento e non progetto’

“Il futuro cambia in maniera radicale e veloce, con un’accelerazione propulsiva che arriva dall’intelligenza artificiale. Capire chi si è è dunque fondamentale per le imprese. Crediamo che la cosa più importante per un’azienda come noi sia capire che l’innovazione fa parte di chi si è, dei comportamenti. Comprendere che l’innovazione è un comportamento e non un progetto ci permette di continuare a crescere in maniera sostenibile e responsabile”. Così Camilla Folladori, chief strategy officer flutter Sea di Sisal, alla quarta edizione di FutureS a Roma, l’evento organizzato da Sisal per aprire il confronto con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all’innovazione digitale. Al centro dell’edizione 2025 l’identità e la responsabilità delle aziende.