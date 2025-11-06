Video

Gregori (Novamont): “A Ecomondo presentiamo il primo telo certificato senza microplastiche”

by Adnkronos
La responsabile comunicazione: “Una novità che tutela il suolo e conferma la leadership italiana nella bioeconomia” Rimini – “Per noi Ecomondo è un appuntamento fondamentale, perché ci permette di condividere soluzioni che uniscono innovazione e tutela degli ecosistemi”, ha spiegato Giulia Gregori, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Novamont. “Quest’anno presentiamo il primo telo certificato in base al regolamento fertilizzante europeo, riconosciuto come ammendante organico per il suolo e privo di microplastiche persistenti. È un passo importante per l’agricoltura sostenibile e per la dimostrazione che la bioeconomia italiana è all’avanguardia in Europa.”

