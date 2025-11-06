News

Ferrari, Leclerc: “Voglio una vittoria e il secondo posto nel Costruttori”

(Adnkronos) – “Da qui a fine stagione meglio una vittoria o il secondo posto nella classifica costruttori? Difficile dirlo, ma vincere una gara sarebbe importante così come il secondo posto. Non si può scegliere, voglio tutti e due”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc nel corso della conferenza stampa piloti di oggi, giovedì 6 novembre, alla vigilia del fine settimana del Gp del Brasile. 

“Se dovessimo chiudere al secondo posto nel Costruttori, comunque, non sarebbe sufficiente per un team come la Ferrari – ha sottolineato il 28enne monegasco, reduce dal secondo posto nel Gran Premio del Messico alle spalle di Lando Norris -. Ciò premesso, considerando l’andamento, abbiamo avuto un miglioramento e ora siamo in lotta. E quello deve essere il nostro obiettivo. La Mercedes andrà forte a Las Vegas, sulle altre piste ce la giocheremo. Ma abbiamo il vento in poppa e speriamo di continuare così in questo finale”.  

Il ferrarista ha parlato poi del circuito brasiliano. “Mi piace Interlagos, anche se non sono mai andato a podio qui. Sono certo che se faremo tutto alla perfezione, potremo salire sul podio. E pensando a come le cose qui a volte sono folli… chissà…” 

 

