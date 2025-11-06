Video

Brunori (ENEA): “Nasce l’hub tecnologico sulle materie prime critiche per supportare le imprese”

by Adnkronos
La direttrice del Dipartimento Sostenibilità: “Innovazione, infrastrutture e competenze per affrontare i nuovi regolamenti europei” Rimini – A Ecomondo, Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali di ENEA, ha annunciato la nascita dell’hub tecnologico sulle materie prime critiche. “È una rete diffusa su diversi centri della penisola – ha spiegato – pensata per affiancare le imprese nello sviluppo di nuove tecnologie e nel rispetto dei regolamenti europei su eco-design e materiali critici. Vogliamo trasformare la sostenibilità in una vera opportunità di crescita e competitività per il sistema produttivo italiano.”

