Farmaci: al Senato il Tavolo istituzionale per accesso precoce a nuove terapie

Si è aperto oggi, al Senato della Repubblica, il Tavolo di lavoro istituzionale sull’accesso precoce ai nuovi farmaci. Promosso dal senatore Francesco Zaffini, presidente X Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, l’iniziativa ha l’obiettivo di accorciare l’attesa tra il via libera da parte dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali e la reale disponibilità dell’opzione terapeutica in Italia. Nel corso dell’incontro è stato presentato un nuovo modello che, se adottato, potrebbe ridurre drasticamente i tempi che intercorrono tra l’approvazione europea e la disponibilità del farmaco in Italia, con risparmi anche per il Servizio sanitario nazionale.

