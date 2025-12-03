Video

Sostenibilità: Mazzoncini (A2A), ‘continuiamo a credere in un mondo decarbonizzato’

by Adnkronos
“Siamo molto contenti di presentare oggi il Piano di Transizione Climatica perché rappresenta il nostro impegno al 2050 per un mondo decarbonizzato al quale continuiamo a credere. L’impegno di realizza in investimenti e in particolare in infrastrutture per la decarbonizzazione e l’elettrificazione fa la parte del leone”. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A durante l’evento ‘Lo slancio per la transizione climatica’, organizzato a Milano per presentare il primo Climate transition plan del Gruppo.

