Disabilità: Torriglia (Viatris) ‘museo per tutti amplia concetto di accesso’

“L’iniziativa ‘Museo per tutti’ amplia il concetto di accesso. La sosteniamo da diversi anni per sostenere il principio dell’accessibilità”, ai luoghi dell’arte e della cultura, “anche a persone con disabilità intellettiva”. Così Fabio Torriglia, country manager Viatris Italia, intervenendo all’incontro organizzato a Milano nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. La farmaceutica sostiene il progetto ideato e realizzato dall’associazione L’abilità onlus in collaborazione con il Fai (Fondo per l’ambiente italiano Ets).