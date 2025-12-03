Video

Disabilità: Torriglia (Viatris) ‘museo per tutti amplia concetto di accesso’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’iniziativa ‘Museo per tutti’ amplia il concetto di accesso. La sosteniamo da diversi anni per sostenere il principio dell’accessibilità”, ai luoghi dell’arte e della cultura, “anche a persone con disabilità intellettiva”. Così Fabio Torriglia, country manager Viatris Italia, intervenendo all’incontro organizzato a Milano nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. La farmaceutica sostiene il progetto ideato e realizzato dall’associazione L’abilità onlus in collaborazione con il Fai (Fondo per l’ambiente italiano Ets). 

Potrebbe interessarti

Farmaci: Celia (argenx), ‘innovazione farmacologica c’è quando rapidamente...

Farmaci: Gianfrate, ‘proposta per trattamenti disponibili in un...

Sostenibilità: Tasca (A2A), ‘Unione Europea vive un momento...

Sostenibilità: Mazzoncini (A2A), ‘continuiamo a credere in un...

Farmaci: al Senato il Tavolo istituzionale per accesso...

Sanità: ‘Salute sostenibilità e nuove frontiere’, presto il...

Tumore al seno metastatico: nuova combinazione terapeutica dimezza...

Franzolini (FenealUil): “Manovra economica governo va cambiata”

Imprese: Grillo (Mind), ‘cresce l’interesse attorno al nostro...

Assemblea Generale Alis 2025: logistica strategica e sostenibilità...