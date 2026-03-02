Endocrinologo Barale: “Linguaggio medico non basta, dare voce alle emozioni”

“Il linguaggio medico tradizionale ci racconta molto della patologia, ma ci dice ben poco di cosa significhi viverla tutti i giorni – è il commento di Marco Barale, dirigente medico presso la divisione di Endocrinologia Oncologica dell’ospedale Molinette di Torino, intervenuto alla presentazione del libro nato dal percorso di medicina narrativa ‘Raccontare l’invisibile’, realizzato dalla Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis – Da qui la scelta di far partecipare i nostri pazienti a seminari e laboratori di scrittura dove attraverso immagini, simboli e personaggi i docenti sono riusciti a intrappolare le emozioni e tradurle in fiabe e racconti.