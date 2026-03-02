Video

Malattie rare, endocrinologo Salcuni: “Attenzione all’impatto psicologico”

by Adnkronos
by Adnkronos

“L’ipoparatiroidismo è una malattia cronica rara, caratterizzata da una ridotta secrezione del paratormone – spiega Antonio Stefano Salcuni, dirigente medico di Endocrinologia presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, intervenendo alla presentazione del libro nato dal percorso di medicina narrativa ‘Raccontare l’invisibile’, realizzato dalla Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis – Un aspetto molto importante della malattia è quello psicologico: la patologia tende ad alterare anche l’umore, impattando molto nella vita di tutti i giorni; è fondamentale intraprendere il giusto percorso di cura e gestire meglio la patologia anche da questo punto di vista”.

