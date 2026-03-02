Video

Ipoparatiroidismo, Palermo (Ucbm): “Con le nuove cure migliora la gestione della malattia”

by Adnkronos

“Oggi è disponibile una nuova terapia per la gestione dell’ipoparatiroidismo cronico, basata sull’utilizzo del palopegteriparatide – così Andrea Palermo, Medico Patologie osteo-metaboliche e della tiroide presso Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, intervenuto alla presentazione del libro nato dal percorso di medicina narrativa ‘Raccontare l’invisibile’, realizzato dalla Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis – La conseguenza più importante è il miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti e quindi, con ogni probabilità, anche della longevità”.

