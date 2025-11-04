Video

Ecomondo, Ecopneus: nel 2024 raccolte 168mila tonnellate di pneumatici fuori uso

In occasione di Ecomondo, Ecopneus – il consorzio per la gestione dei pneumatici fuori uso – ha presentato i risultati dell’attività 2024: 168mila tonnellate di PFU raccolte in tutta Italia, servendo oltre 19mila punti di generazione e rispondendo a circa 45mila richieste di ritiro. “Promuoviamo il riciclo e nuove applicazioni della gomma, dagli asfalti modificati ai progetti per la mobilità sostenibile”, ha spiegato la direttrice generale Giuseppina Carnimeo. Tra le novità, l’introduzione dei Cam strade, uno strumento per incentivare l’uso della gomma riciclata nelle pavimentazioni stradali, più silenziose e durevoli. “Siamo qui a Ecomondo – ha aggiunto Carnimeo – per condividere con istituzioni e stakeholder il valore ambientale, economico e sociale dell’economia circolare: l’unica traccia che vogliamo lasciare nel futuro”.

