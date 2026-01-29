Video

Coppa Italia Regioni, Roccella: “Unificato il montepremi per promuovere partecipazione donne”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La proposta di unificare il montepremi tra gare femminili e gare maschili è fondamentale. Nelle gare sportive femminili e maschili devono rimanere le differenze, proprio per promuovere gli sport femminili, ma devono essere differenze che non discriminano. In questo senso il montepremi uguale è il primo elemento che fa rispettare la partecipazione delle donne alle gare”. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Potrebbe interessarti

Frana di Niscemi, la denuncia: il piano contro...

“Due di Noi sul divano rosa”, l’iniziativa di...

Sport, Triathlon Experience promuove l’Italia nel mondo

Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico...

Tumori: mielofibrosi, con momelotinib pazienti con anemia liberi...

Tumori, ematologa Rossi: “Momelotinib risolve anemia in mielofibrosi”

Tumori, mielofibrosi, Barone (Aipamm): “Momelotinib permette recupero dell’autonomia”

Tumori, mielofibrosi, Campagnoli (Gsk): “Mettiamo al centro qualità...

Sport, Santanchè: “Triathlon Experience farà conoscere l’Italia”

Sport, Giubilei (Fitri): “Eventi sportivi per promuovere le...