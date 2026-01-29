Coppa Italia Regioni, Roccella: “Unificato il montepremi per promuovere partecipazione donne”

“La proposta di unificare il montepremi tra gare femminili e gare maschili è fondamentale. Nelle gare sportive femminili e maschili devono rimanere le differenze, proprio per promuovere gli sport femminili, ma devono essere differenze che non discriminano. In questo senso il montepremi uguale è il primo elemento che fa rispettare la partecipazione delle donne alle gare”. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati.