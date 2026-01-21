Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): “Nuova normativa comporterà aumento di costi, necessario che

“L’applicazione delle nuove norme comporteranno per l’industria e per i consumatori un aumento dei prezzi per la circolazione dei veicoli ma anche per il riscaldamento delle case e per i processi produttivi. La decarbonizzazione deve essere fatta utilizzando tutti i vettori disponibili, non solo l’elettrico.” Ha dichiarato Matteo Cimenti, presidente di Federchimica-Assogasliquidi, durante l’incontro dedicato al ruolo del GPL e delle sue versioni rinnovabili nella transizione energetica dei settori residenziale, industriale e automotive, presso il Senato della Repubblica.