Tech: esperto Temporelli, 'sistemi di trattamento in grado di eliminare tutti gli inquinanti'

“I sistemi di trattamento dell’acqua possono risolvere tutti i problemi legati all’eventuale inquinamento. Quelli installati al punto d’uso, ossia al rubinetto, vengono utilizzati principalmente per migliorare le caratteristiche organolettiche dell’acqua tuttavia, grazie all’adozione di particolari elementi filtranti, come i carboni attivi o membrane e microfilarie, possono anche rimuovere eventuali sostanze indesiderabili. L’importante, in questi casi, è la manutenzione periodica, che deve essere effettuata da aziende qualificate e affidata a personale adeguatamente formato”. Sono le parole di Giorgio Temporelli, esperto in normativa e tecnologie per il trattamento delle acque, al talk organizzato a Milano da Culligan, ‘L’acqua del futuro è smart’.

