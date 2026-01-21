Video

Roggerone (Assogasliquidi-Federchimica): “Investiremo per trovare soluzioni alternative ed

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il GPL risulta una soluzione economica e anche vantaggiosa rispetto alle altre alternative. Ci aspettiamo un graduale inserimento delle nuove normative. Cercheremo soluzioni alternative equilibrate da un punto di vista ambientale oltre che sociale e ci impegniamo a collaborare con le istituzioni per trovare, per il cliente finale, la giusta ed equilibrata soluzione energetica”. Queste le parole di Marco Roggerone, presidente Gruppo GPL Combustione Assogasliquidi-Federchimica, in occasione dell’incontro dedicato al ruolo del GPL e delle sue versioni bio e rinnovabili nella transizione energetica dei settori residenziale, industriale e automotive, che si è tenuto a Palazzo Giustiniani, a Roma.

