Video

Fontana (Conai): “Economia circolare e sport, un progetto comune per educare al riciclo”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La direttrice generale: “Con Polidesign e i Giochi Invernali promuoviamo comportamenti sostenibili attraverso il design” Rimini – A Ecomondo, Simona Fontana, direttrice generale di Conai, ha presentato il nuovo progetto “Fritz the Waze”, sviluppato insieme al Polidesign – Politecnico di Milano – e inserito nel programma dei Giochi Invernali MiCo26. “Si tratta di un sistema di cestini ideato dai ragazzi del Politecnico – ha spiegato – per migliorare la raccolta dei materiali e sensibilizzare il pubblico sui temi dell’economia circolare. Sport e ambiente condividono lo stesso spirito: sono entrambi un gioco di squadra, dove la collaborazione è fondamentale per vincere la sfida della sostenibilità.”

Potrebbe interessarti

Gregori (Novamont): “A Ecomondo presentiamo il primo telo...

Brunori (ENEA): “Nasce l’hub tecnologico sulle materie prime...

Coppola (ENEA): “Innovazione e qualità per filiere più...

Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche...

Zohran Mamdani: anatomia di una vittoria socialista

Zootecnica: Gatta (Unibo), ‘inclusione e sostenibilità nuovi valori...

Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche...

Pichetto Fratin: “La nostra più grande miniera è...

Gava: “Target UE raggiunti con nove anni di...

Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione...