Impariamo a conoscere la funzione dell’EGR nelle auto: funzionamento e risoluzione dei problemi.

Il ricircolo dei gas di scarico (EGR) è un metodo a basso costo per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nelle automobili.Il circuito EGR ad alta pressione cattura e reimmette una parte dei gas di scarico all’uscita della testata.Il vantaggio principale è che gli NOx vengono controllati alla fonte, limitando la quantità creata durante la combustione, anziché trattare i gas di scarico a posteriori.

Lavorare:

La valvola EGR consente a una quantità specifica di gas di scarico di rientrare nel sistema di aspirazione, modificando la composizione chimica dell’aria che entra nel motore.La valvola EGR consente a una quantità specifica di gas di scarico di rientrare nel sistema di aspirazione, modificando la composizione chimica dell’aria che entra nel motore.Quando il motore si avvia, la valvola EGR è chiusa.Poiché al minimo e alle basse velocità è richiesta solo una piccola quantità di potenza e quindi solo una piccola quantità di ossigeno, la valvola si apre gradualmente, fino a raggiungere il 90% di apertura al minimoTuttavia, quando sono richieste più coppia e potenza, come ad esempio in piena accelerazione, la valvola EGR si chiude per garantire l’ingresso di più ossigeno possibile nel cilindro.

Immagine di una valvola Egr tratta da auto-doc.it

Quali sono le cause del malfunzionamento delle valvole EGR?

Le valvole EGR funzionano in un ambiente ostile e si usurano con il tempo. L’accumulo di particelle di carbonio provenienti dai gas di scarico nei passaggi dell’EGR e del sistema di aspirazione, invece, è la causa più comune di guasto.Questo ostruisce i tubi, i canali dei gas di scarico e infine il meccanismo del pistone della valvola, causandone l’apertura o la chiusura.Una rottura o una perdita nella membrana della valvola potrebbe causare un guasto.

Risoluzione dei problemi della valvola EGR:

Given the variety of EGR valves, it is always best to follow the troubleshooting procedures outlined in the service manual; however, there are a few generic steps that can aid in diagnosis:

Controllare che tutte le linee di aspirazione e i collegamenti elettrici siano collegati e posizionati correttamente.A motore acceso, ispezionare il solenoide del vuoto. Nelle valvole EGR a controllo elettronico, utilizzare uno strumento di scansione per attivare il solenoide e controllare il vuoto all’estremità del tubo. Il funzionamento dell’EGR è ostacolato se il solenoide non si apre quando viene alimentato. Prima di procedere alla sostituzione, determinare la causa principale.

Controllare il movimento dello stelo della valvola a 1500-2000 giri/min, se possibile. Se la valvola funziona correttamente, lo stelo della valvola dovrebbe muoversi; se non lo fa e c’è il vuoto, c’è un problemaA seconda del tipo di valvola EGR, applicare il vuoto direttamente su di essa con una pompa del vuoto manuale o con uno strumento di scansione.Se la qualità del minimo non migliora, la valvola EGR o i canali sono completamente ostruiti. Il problema è causato da un sistema di controllo difettoso se il motore gira al minimo o si blocca.

Verificare la presenza di accumuli di carbonio nella valvola EGR. Rimuovere il più possibile il carbonio, facendo attenzione a non contaminare il diaframma.

Esaminare il canale EGR nel collettore per verificare che non vi siano ostruzioni.