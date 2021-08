I leader delle criptovalute americane parlano prima del disegno di legge sulle infrastrutture

Ci sono due emendamenti concorrenti a un disegno di legge sull’infrastruttura che differiscono in chi deve consegnare le informazioni sui clienti alle autorità fiscali. Uno dei due emendamenti di un disegno di legge sulle infrastrutture potrebbe essere una seria minaccia per il loro settore, temono i dirigenti delle criptovalute.

Il disegno di legge sulle infrastrutture dell’amministrazione Biden mira a raccogliere 28 miliardi di dollari di tasse sulle criptovalute nei prossimi dieci anni. Ha bisogno di broker crittografici per segnalare i detentori di criptovalute.

L’industria delle criptovalute supporta un emendamento che richiederebbe solo la segnalazione di entità di custodia come gli scambi di criptovaluta.

Biden sostiene anche un emendamento che estenderebbe questo obbligo alla ai validatori o sviluppatori di protocolli.

In che cosa consiste il disegno di legge

Il Congresso dovrebbe votare su un emendamento dell’undicesima ora al disegno di legge per le infrastrutture da 1 trilione di dollari del Senato degli Stati Uniti intorno a mezzogiorno di sabato 7 Agosto. I leader cripto americani affermano che votare nella direzione sbagliata potrebbe far sì che l’industria lasci il paese.

L’American Jobs Plan è un piano per migliorare le autostrade e l’acqua pulita. Il progetto di legge mira a raccogliere 28 milioni di dollari dalle criptovalute nel prossimo decennio per coprire il costo del progetto.

Il disegno di legge è stato trattenuto da polemiche su chi deve consegnare le informazioni sui clienti all’ufficio delle imposte degli Stati Uniti da giovedì.

Biden sostiene il piano di partecipazione fiscale, nonostante la perdita dell’industria delle criptovalute. Nonostante questo, le piattaforme di trading più importanti, come Bitiq, continueranno a far guadagnare e assistere tutte le persone che vogliono iniziare ad investire.

Mossa a sorpresa dell’amministrazione Biden: ha sostenuto un emendamento a un importante disegno di legge degli Stati Uniti.

Tutti i “broker” di criptovalute devono fornire informazioni sui clienti all’IRS, secondo il disegno di legge. Il disegno di legge originariamente era così ampio che i minatori e i portafogli non custoditi erano considerati broker.

Questo anche se non hanno clienti allo stesso modo dei broker tradizionali come Coinbase. Questa settimana sono stati apportati due emendamenti completamente diversi per chiarire il divario.

Tre senatori favorevoli alle criptovalute hanno proposto il primo di esentare gli attori non di custodia come i minatori di Bitcoin o i portafogli Ethereum. La seconda proposta esenterà solo coloro che aiutano a gestire reti di prova di lavoro come i minatori di Bitcoin, ma richiederebbe validatori di puntate, nodi e sviluppatori di protocolli di prova, come Ethereum 2.0. validatori per fornire informazioni sui clienti all’IRS.

Le opinioni dei sostenitori delle criptovalute

Il CEO dell’exchange di criptovalute Coinbase Brian Armstrong ha dichiarato mercoledì che includere minatori, validatori, appaltatori intelligenti e sviluppatori open source tra i broker “non ha senso”.

I contratti intelligenti, come quelli menzionati sopra, non sono società e non possono essere modificati per raccogliere informazioni KYC o emettere moduli fiscali. Ha twittato che sono software che possono essere utilizzati da chiunque e tutti eseguiti sulla blockchain.

Armstrong sostiene l’emendamento precedente. Consente solo alle entità che sono tradizionalmente considerate broker (come Coinbase) di pagare i costi. Ha affermato che Coinbase era felice di conformarsi.

Ieri sera, Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha concordato con Armstrong, twittando: “Questo non è il momento di scegliere i vincitori o i perdenti della tecnologia delle criptovalute. Non c’è crisi che richieda l’approvazione di una legislazione.

Kathryn Haun, socio accomandatario della società di capitali di rischio cripto-friendly Andreessen Horowitz, ha esortato il Congresso a respingere l’emendamento che fissava gli obblighi di dichiarazione fiscale alle entità di prova.

Ha affermato che richiedere agli operatori di rete proof-of-stake di segnalare informazioni all’IRS “non raggiungerebbe i suoi obiettivi dichiarati di conformità fiscale” e “alla fine ridurrebbe le entrate fiscali statunitensi” spingendo la criptovaluta fuori dall’America.

Altri hanno espresso preoccupazione per il fatto che i fornitori di servizi crittografici non detentivi non sarebbero in grado di soddisfare gli obblighi del secondo emendamento in materia di rendicontazione fiscale.

Sfondo foto creata da rawpixel.com – it.freepik.com