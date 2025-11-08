Tecnologia

Conaf vota la Carta di Roma: Agronomi e Forestali tra rigenerazione e intelligenza artificiale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il XIX Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con un atto di indirizzo fondamentale per il futuro della professione: l’Assemblea dei Presidenti ha approvato la Carta di Roma. Il documento rappresenta la piattaforma di principi e azioni che guiderà la comunità professionale nei prossimi anni, traducendo il mandato di agronomi e forestali in impegni concreti per la salvaguardia del capitale naturale e dei sistemi produttivi. 

La giornata conclusiva del Congresso ha messo in forte rilievo gli aspetti innovativi e tecnologici come strumenti essenziali per la professione del futuro. Il dibattito ha posto l’attenzione sul governo dei dati e sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale come leve per potenziare la diagnosi, la pianificazione e i processi decisionali nei settori agricolo e forestale. 

Il confronto, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di spicco quali l’Università Federico II, il Centro Nazionale Agritech, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e lo European National Institute for AI (ENIA), conferma l’indirizzo del CONAF verso una responsabilità generazionale e un impegno attivo nello sviluppo di competenze scientifiche e tecniche all’avanguardia. 

La Carta di Roma valorizza la cultura agronomica e forestale come sintesi di competenze scientifiche, focalizzandosi su: 

Rigenerazione dei suoli e uso consapevole delle risorse primarie. 

Formazione, qualità delle pratiche e pari opportunità. 

Linguaggio inclusivo e ruolo attivo della comunità nella tutela del territorio. 

A margine dell’approvazione, il Presidente Mauro Uniformi ha ribadito la portata strategica del documento: “Con la Carta di Roma approviamo un’agenda condivisa di principi e azioni: le dichiarazioni diventano responsabilità. Gli agronomi e i forestali rappresentano infrastruttura civile del Paese essenziale per indirizzare lo sviluppo durevole del territorio e del Pianeta, basato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Da domani questa Carta guiderà l’agire dell’Ordine nella formazione, nelle alleanze istituzionali e nel servizio ai territori per costruire un futuro che poggi su radici salde”. 

L’impegno verso il futuro è confermato anche dalla partecipazione giovanile al Congresso, che ha registrato circa il 15% di iscritti under 35. Nel corso dei lavori, si è tenuta anche la proclamazione dei professionisti meritevoli dell’onorificenza CONAF, un riconoscimento al valore civile e tecnico di coloro che, come Andrich Orazio, Scaravella Anna Maria, Candotti Michele, Castellana Giuseppe, Chiostri Carlo e Donna Pierluigi, testimoniano l’impegno per la qualità dei paesaggi produttivi, la tutela della biodiversità e l’innovazione al servizio delle comunità. 

tecnologia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Mozambico: inaugurato il CISAF, polo di eccellenza per...

Pokémon Z-A – Megadimensione: svelate le Luminopoli Dimensionali...

Ecomondo: l’Innovation District trasforma l’Italia in hub green

The Sims 4 celebra l’Africa occidentale con un...

Tesla approva il maxi compenso di Elon Musk

Grand Theft Auto VI slitta ancora: nuova data...

PlayStation Portal, finalmente i giochi PS5 in streaming

Che cos’è la “burnout season”, i 36 giorni...

GeForce NOW: Novembre di battaglie epiche con 23...

Tianwen-1 osserva l’oggetto interstellare 3I/ATLAS