MotoGp, super pole di Bezzecchi in Portogallo. Quarto Bagnaia

(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi con la sua Aprilia ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Portogallo di MotoGp di domani domenica 9 novembre, con il tempo di 1.37.556. Il pilota romagnolo ha preceduto Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha), mentre si è piazzato in quarta posizione Francesco Bagnaia (Ducati) che apre la seconda fila davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Honda LCR). Settimo posto per Joan Mir (Honda), seguito da Jack Miller (Yamaha Pramac), e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre chiude la top ten Pol Espargaro (Ktm Tech3).  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Portogallo di domani, domenica 9 novembre: 

1 M. Bezzecchi (Q2) 

2 P. Acosta (Q2) 

3 F. Quartararo (Q2) 

4 F. Bagnaia (Q2) 

5 A. Marquez (Q2) 

6 J. Zarco (Q2) 

7 J. Mir (Q2) 

8 J. Miller (Q2) 

9 F. Di Giannantonio (Q2) 

10 P. Espargarò (Q2) 

11 F. Aldeguer (Q2) 

12 A. Ogura (Q2) 

13 L. Marini (Q1) 

14 B. Binder (Q1) 

15 F. Morbidelli (Q1) 

16 E. Bastianini (Q1) 

17 A. Rins (Q1) 

18 N. Bulega (Q1) 

19 M. Oliveira (Q1) 

20 L. Savadori (Q1) 

21 S. Chantra (Q1) 

22 R. Fernandez (Q1) 

