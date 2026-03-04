Assegnato a Silvia Peppoloni il Distinguished Service Award 2026

(Adnkronos) – Il premio, istituito nel 1998 dalla Geological Society of London (GSL), rappresenta uno dei più alti onori conferiti a esperti che si sono distinti per il significativo contributo allo sviluppo delle geoscienze e per il rafforzamento dei legami interni alla comunità scientifica globale. L’annuncio, giunto da Roma il 4 marzo 2026, sottolinea il valore di un percorso professionale dedicato non solo alla conoscenza tecnica, ma anche all’integrazione di principi etici e sociali nella gestione delle risorse terrestri.

Silvia Peppoloni, già figura chiave nella fondazione dell’International Association for Promoting Geoethics (IAPG) e attualmente sua Presidente, è stata premiata per il suo approccio pionieristico nella ridefinizione della disciplina. La geoetica, al centro del suo operato, propone una sintesi tra rigore scientifico, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, temi oggi cruciali nel dibattito globale sui cambiamenti climatici e la gestione del territorio. Attraverso la guida di collaborazioni internazionali, la ricercatrice ha favorito la creazione di strutture accademiche e iniziative di divulgazione che hanno elevato la consapevolezza etica tra i professionisti del settore.

Oltre ai meriti puramente scientifici, la GSL ha inteso premiare l’impegno costante nella promozione di valori quali diversità, equità, inclusione e accessibilità all’interno dei laboratori e delle università. Un focus particolare è stato posto sul sostegno offerto a ricercatrici e ricercatori nelle fasi iniziali della loro carriera, garantendo un passaggio di competenze che guardi al futuro della categoria. La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà il 17 giugno 2026 presso la Burlington House di Londra, sede storica della GSL, sancendo definitivamente il ruolo della geoetica come pilastro fondamentale delle moderne geoscienze.

—

tecnologia

[email protected] (Web Info)