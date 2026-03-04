Apple annuncia il nuovo MacBook Air con chip M5

(Adnkronos) – Apple ha presentato ufficialmente l’aggiornamento della linea MacBook Air, introducendo il nuovo chip M5 progettato per scalare le prestazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Il cuore del sistema si affida a una CPU a 10 core e una GPU di nuova generazione dotata di un acceleratore neurale integrato in ogni singolo core, una soluzione tecnica che permette di gestire carichi di lavoro complessi e modelli linguistici on-device con una velocità sensibilmente superiore rispetto alle iterazioni precedenti. I dati tecnici evidenziano un incremento prestazionale fino a quattro volte superiore rispetto al modello M4 nelle operazioni legate all’IA, raggiungendo picchi di quasi dieci volte la velocità del chip M1 originale.

Sul fronte della memoria, l’azienda ha rivisto la configurazione di ingresso raddoppiando lo spazio di archiviazione di base, che ora parte da 512GB su tecnologia SSD. Questa nuova unità disco non solo offre una maggiore capienza, ma garantisce velocità di lettura e scrittura doppie rispetto al passato, facilitando il multitasking e l’apertura di file di grandi dimensioni. La connettività compie un passo avanti grazie all’integrazione del chip wireless N1, che abilita gli standard Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, assicurando stabilità e rapidità di trasferimento dati anche in contesti di mobilità estrema.

L’hardware mantiene l’estetica consolidata in alluminio sottile e leggero, declinata nelle varianti da 13 e 15 pollici con display Liquid Retina da 500 nit. Il comparto multimediale si avvale di una videocamera Center Stage da 12MP e di un sistema audio spaziale, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge le 18 ore complessive. L’integrazione con il sistema operativo macOS Tahoe e le funzionalità di Apple Intelligence posiziona il dispositivo come uno strumento versatile sia per il settore educativo che per quello professionale, supportato dalla presenza di due porte Thunderbolt 4 e dalla ricarica magnetica MagSafe. Il nuovo MacBook Air sarà disponibile per il preordine a partire dal 4 marzo, con le prime consegne previste per l’11 marzo.

