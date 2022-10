Grandi emozioni per il Nando Ranch ai Campionati Centro Meridionali

Atina, 23 ottobre 2022

Si è conclusa oggi l’edizione 2022 dei Campionati Centro Meridionali all’Associazione Ippica Atina, quattro emozionanti giorni di sport per la manifestazione FISE dedicata alle undici regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Quattro giorni di ottimi risultati e meritate soddisfazioni per la squadra campana del Nando Ranch, composta da Iolanda Apuzzo, Francesca Pia Bruno, Elisabetta Granato e Anna Volente, guidata dall’istruttore Angelo Di Costanzo, che ha anche partecipato alle gare nel Criterium Senior.

La determinazione delle amazzoni e del cavaliere in gara si è subito palesata dal primo giorno con i warm up di Iolanda Apuzzo (Trofeo Ambassador h105) in sella a Leonardo II e il warm up di Angelo Di Costanzo (Criterium Senior h120) in sella a Kenya dei Folletti, un binomio che aveva già dimostrato il suo valore con una terza posizione a Piazza di Siena a maggio di quest’anno. Nel primo giorno di gare iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni con un ottimo quarto posto per Angelo Di Costanzo (quarta posizione finale in campionato) per proseguire poi con il primo posto del sabato per l’amazzone Francesca Pia Bruno in sella a Libertina (Criterium Young Rider h120) e la medaglia di bronzo in classifica finale di campionato per Iolanda Apuzzo. Ottimi risultati anche per Elisabetta Granato su Winchester (quinto posto di giornata nel Trofeo Children h100) e Anna Volente in sella a Carano del Fontanile (tredicesimo posto su 53 partenti nel Criterium Junior h115).

Le premiazioni finali di campionato della domenica, con Francesca Pia Bruno quarta ed Elisabetta Granato ottava, hanno sugellato per la squadra i soddisfacenti risultati di un campionato molto competitivo e hanno confermato la capacità dei binomi in gara di migliorare costantemente le loro prestazioni e la loro volontà di crescere per portare sul podio i colori del Nando Ranch e dell’ADC Horse Team.