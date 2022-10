Parte a Napoli il nuovo corso per professionisti della comunicazione digitale

Factory della Comunicazione:

il nuovo corso per professionisti della comunicazione digitale

Il Napoli Online, noto quotidiano sportivo, e AudioLive FM, innovativa digital radio, organizzano un nuovo corso di comunicazione per giovani e giovani adulti che vogliono fare della propria passione un lavoro, diventando veri e propri professionisti della comunicazione digitale.

Il corso, sia pratico che teorico, durerà 40 ore di cui 8 di laboratorio, suddivise in 10 moduli da 4 ore l’uno e permetterà ai corsisti di assimilare concetti fondamentali riguardanti la comunicazione, la scrittura web e il mondo dei social.

Tutti coloro che hanno il sogno di diventare giornalista e sono in possesso di un diploma di scuola superiore possono iscriversi al corso, che vedrà la partecipazione in ogni modulo di docenti esperti nel settore della comunicazione e dell’informazione in vari settori.

Argomenti del corso

Il corso verterà su questi argomenti:

Il primo modulo si occuperà della scrittura per il web, che insegnerà ad utilizzare correttamente WordPress e spiegherà come diventare un vero copywriting professionista.

Il secondo modulo insegnerà come scrivere correttamente un articolo in ottica SEO e SEM per essere sempre indicizzati al meglio sui motori di ricerca.

Il terzo modulo tratterà tutto ciò che riguarda il mondo della radio.

La quarta giornata sarà sulla scrittura e la comunicazione e insegnerà agli studenti come scrivere correttamente un articolo giornalistico.

Il quinto modulo è incentrato sul mondo dei Social Network, oggi sempre più utilizzati per comunicare, pubblicizzare e informare.

La sesta giornata del corso sarà incentrata sulla figura dell’addetto stampa e spiegherà di cosa si occupa e quali sono le sue responsabilità

Infine i moduli 7 e 8 si occuperanno di normative tecniche per diventare giornalisti sportivi professionisti e del monitoraggio dei media.

Nelle ultime due giornate di corso si effettueranno laboratori ed esercizi pratici, per mettere in pratica tutto ciò che è stato spiegato nei moduli precedenti.

Opportunità lavorative e sbocchi professionali

Il corso punta a formare nuove figure professionali e permetterà di svolgere un tirocinio presso testate giornalistiche regolarmente registrate o in una digital radio, dando così la possibilità ai partecipanti di fare un’esperienza formativa direttamente sul campo e mettere in pratica ciò che hanno imparato dal corso.

Ci sarà poi la possibilità di iniziare a scrivere i primi articoli professionali per diventare giornalisti pubblicisti e successivamente intraprendere il percorso che porta a diventare professionisti nel settore.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e gli sbocchi professionali che si apriranno saranno molteplici: ci sarà la possibilità infatti di lavorare come addetti stampa, come speaker o nella redazione di una digital radio o presso un team di comunicazione sportiva.

Come iscriversi al corso

Per iscriversi al corso è necessario recarsi sul sito ufficiale del corso, compilare il modulo di iscrizione e spedirlo, insieme ad un documento d’identità, via email o consegnarlo di persona in sede.

Fatto ciò, si potrà pagare il corso in due comode rate, una contestualmente all’iscrizione, l’altra entro fine anno. La scadenza per le iscrizioni è fissata il 30 novembre, ma per chi si iscrive entro il 15 novembre c’è la possibilità di pagare il corso in un’unica soluzione ad un prezzo agevolato.

I posti sono limitati e il numero massimo di partecipanti previsto è di 12 persone, perciò è necessario iscriversi il prima possibile per non perdere questa opportunità.