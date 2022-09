Emanuele D’Onofrio, il logopedista che cura le voci più belle

Emanuele D’Onofrio è un dottore logopedista e dopo essersi laureato in logopedia con il massimo dei voti presso l’Università Federico II di Napoli, ha conseguito il master in fisiopatologia e riabilitazione della voce sotto la direzione del prof. Ugo Cesari, con cui collabora.

Emanuele D’Onofrio: il dottore che cura le voci più belle

Anche cantanti molto noti si affidano ai migliori Vocal Trainer, per cercare di migliorare la loro voce in tutti i vari aspetti possibili. Quest’ultima ovviamente per i professionisti in questione è di fondamentale importanza e questo non costituisce una novità per Emanuele D’Onofrio , dottore logopedista e Vocal Trainer, che ha avuto modo di aiutare VIP famosissimi dello schermo, come ad esempio Serena Autieri, ma anche Peppino di Capri, Raffaella Fico. Lo stesso esperto in alcuni casi si è occupato della loro riabilitazione vocale, mentre in altri di un vero e proprio allenamento vocale. Ai nomi indicati inoltre si aggiungono anche quelli di Fatima Trotta, Eduardo de Crescenzo e Guendalina Tavassi, Enzo Avitabile, Sal Da Vinci.

Per quanto riguarda i dati principali circa la sua formazione e biografia, il professionista Emanuele D’Onofrio è nato a Benevento il 20/09/1988 e ha conseguito il titolo di laurea in logopedia presso l’Università di Napoli Federico II, ottenendo il voto massimo. La sua carriera è poi proseguita con la specializzazione, in quanto lo stesso ha anche seguito un master in fisiopatologia e riabilitazione della voce. Lo stesso è stato diretto dal professor Ugo Cesari, con cui oggi il logopedista e Vocal Trainer collabora. Cesari è un medico chirurgo specializzato in otorinorinolaringoiatria e in foniatria e si dedica alla cura di patologie che riguardano nello specifico le voci artistiche.

La figura professionale di Emanuele d’Onofrio però presenta ancora più dettagli di quelli descritti, in quanto quest’ultimo non si occupa solo di intervenire, insieme a Cesari, circa la cura di determinati disturbi della voce e quindi di svolgere un allenamento vocale e una precisa riabilitazione, ma anche di altro.

Il professionista e i suoi interventi nel campo della pedagogia vocale

Il dottore logopedista interviene anche nel campo della pedagogia vocale, in quanto il suo ricco bagaglio di studi e la sua lunga esperienza gli hanno permesso di diventare oggi un importante punto di riferimento per chi presenta problemi circa lo sviluppo della propria voce, nonché del linguaggio. Il lavoro dell’esperto quindi non riguarda solo il miglioramento delle prestazioni vocali, ma anche quello delle capacità sonore. È opportuno indicare più dettagli anche circa il suo lavoro come Vocal Trainer. Tale professionista infatti si occupa proprio di rendere migliore l’abilità vocale di personaggi per cui la voce è un vero e proprio strumento di lavoro, quindi cantanti, attori, ma anche doppiatori e speaker. Lo stesso dottore infatti conosce perfettamente la meccanica laringea e le varie metodologie vocali. Questo porta il paziente che si rivolge a lui a trarre il massimo dalla propria voce, migliorandola e soprattutto imparando a sfruttarla al meglio, rendendola più forte e dinamica ai fini di una corretta fonazione . Insomma, non è un caso che il Dottor D’onofrio sia l’esperto che cura le voci più belle, come quelle dei VIP citati e di tanti altri.